Majaehituse blogi | Tegime väiksemale pojale militaarteemalise unistuste toa

Nimelt teatas Rasmus, et tema tahaks sõduriteemalist tuba, uhkete tankidega ja laigulise tapeediga. Arvestades, et laiguliste tapeetide valik pole poes teab mis lai, püüdsin rahuldada lapse soovi, kuid oluliselt tagasihoidlikumas võtmes. Ühe seina ehitas Jimmy puidust, sest soovisin ka siia tuppa vana talu hõngu, justkui oleksid need seinad olnud siin ammu enne meid. Pealegi on puitseina väga lihtne sisustuselemente kinnitada. See jättis võimaluse panna ülejäänud seintele tapeet.