MAJAEHITUSE BLOGI | Väikese militaarhuvilise tuba

Tahaksin jagada sinuga peale möödunud kuu ehitussaavutuste ka meie Hiiumaa elu tähelepanekuid. Jäin lehitsema oma varasemaid artikleid, kus entusiastlikult ennustasin, et ehitustööd majas saavad valmis aasta jooksul peale talukoha ostu. Nüüd, poolteist aastat pärast saarele kolimist, oleme oma tegemistega ehk poole peal. Mida rohkem me ehitame, seda enam saame aru, kui pikk tee on veel minna.