LOODUSE VÄGI | Pikad linad

Just lina on see, mille pikkusesse ja heasse kasvu me tänapäeval eriti suhtuda ei oska. Pigem on see sõnakõlks, et teha lastega liurajal kaasa tore kelguõhtupoolik. Ometi on linas midagi, mis on tähtsamaks saanud kui see kiud, mille pikkusest meie esivanemate talud said vabaks ostetud. Nimelt oli veel hiljuti lina apteekides üks müüdavamaid ravimtaimi – just seemnete pärast. Ja kui paastuaegsed dieedid on liiale läinud, saab sisemuse linaseemnetega libisema panna.