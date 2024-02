Märtsikuu lubab imetleda looduse mikromaailma

Vaat ei tea, kas Kristjan Jaak Peterson, kelle sünnipäeval, 14. märtsil tähistatakse emakeelepäeva, ka oma pikal jalgsimatkal sammaltaimede eluiluolu üle juurdles, aga nende eestikeelsed perenimed on küll tähelepanuväärsed! Tiivik, hellik, meelik, mallik, ulmik, sarmik, rahnik, sirbik, hännik, valvik, krussik, krässik, keerik, põisik, kännik, ehmik, korbik, härmik, helmik, torbik, tuhmik, õhik, pirnik, tutik, kääbik! Need on kõigest mõned näited meie sammaltaimede perekondadest, keda võib metsamatkal kohata.

Mida vanemaks elad, seda rohkem saad teadlikuks sellest, mida kõike sa veel ei tea. Kas ma jõuan nende kõigiga tuttavaks saada? Ja samblikke on ju veel kaks korda rohkem ja katsu neil vahet teha! Putukatel on sambla sees kena talvituda, linnukestel on kevadel sammal heaks pesaehitusmaterjaliks, inimenegi saab samblast kasu, turbasamblast kui Eesti väärtuslikemast maavarast pole vaja pikemalt rääkidagi.

Ühed taimed, teised seened

Üle maailma tuntakse taimeriiki kuuluvaid samblaid ligikaudu 35 000 liiki, Eestis umbes 500. Samblikke, kes on tegelikult seeneriigi esindajad, on Eestis leitud umbes 1000 liiki, neist poolte elupaik on mets. Nagu igasuguse korilusega, tuleb ka samblaid ja samblikke korjates käituda viisakalt, teha seda mõistuse ja südametunnistusega, et mitte asurkonda ohustada. Nad kasvavad aeglaselt ning moodsa metsamajandamise käigus muutub valgus- ja niiskusrežiim sageli nii drastiliselt, et seab sammalde ja samblike elukeskkonna ohtu.

Seega imetlengi vanade kiviaedade lopsakat samblarohelust ajal, kui loodus tärkab ja alles heidab õlgadelt oma porikarva talvekasukat. Ja kui hästi teraselt vaadata, siis võib siin meie kandis kiviaedadel samblaseltskonda nautimas kohata väidetavalt vaid Leedri külas elutsevat kaitsealust taime: männiku kivi-kurereha.

Ettevaatust, elusloodus! Kui plaanid endale „metsa“ tuppa tuua, pead arvestama sellega, et mõni tore tuhatjalgne või muu putuktegelane ärkab toasoojas talveunest ja tatsab üle toapõranda. Putukafoobidele ei pruugi avatud samblaseaded seetõttu väga hästi sobida. Sel juhul võib valida kasutamiseks sügavama klaasanuma ehk terraariumi, kuhu saad kogu oma pisikese ökosüsteemi turvaliselt klaasi taha sulgeda.

Varakevadine samblaseade

Vaja on