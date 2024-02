KUULA | Veebruarikuu esimene „Eva Luigase kõnetraat“ on pühendatud tarbeaiandusele ja tulbiseemnetele

Nüüd on ka viimane aeg, et eelmise aasta ebaõnnestumistest õppust võtta, et uus hooaeg tuleks edukam ja saagikam. No näiteks – kuidas on võimalik, et kasvuhoone on, taimed on, aga saak on äraütlemata niru? Samal ajal kõik teised ägavad tomati-ja kurgiuputuse käes. Mida siis seekord peaks teisiti tegema?