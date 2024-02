Kuidas heegeldada omale kaunis pitsiline vaip? Kogenud heegeldajad jagavad nippe!

Ka Kaire Tammi on kogu elu armastanud heegeldada linikuid. „Pikapeale tüdinesin ära - liiga igav. Siis mõtlesingi, et prooviks õige vaiba kallal kätt. Selles vallas olin ma suhteliselt algaja, et mis materjal ja milline heegelnõel. Aga Googel aitab alati,“ rääkis ta.