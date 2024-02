Aastad valge köögi lummuses

Mäletan, kui üle kümne aasta tagasi istusin köögifirma kontoris ja disaineri ekraanile visandusid valged skandinaaviapärased puidust kapid, hall töötasapind ja metroostiilis plaaditud tagasein ning süda tagus äratundmisrõõmust: just see on minu köök, minu kodu süda! Ideaalne lõuend, mida muuta kordumatuks, meie perele ainuomaseks. Etteruttavalt võin öelda, et see köögikontseptsioon on rõõmustanud silma ja südant nii vana- kui ka aedlinnalises miljöös. Mõned õppetunnid olen aga samuti kaasa võtnud.