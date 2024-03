Käsitsi valmistatud palkmajja kolinud Mikk ja Mari Jürjens: „Maaelu sobib meile“

„See, et me tuleme ükskord maale elama, oli meil pikalt plaanis. Teadsime kogu aeg, et laste kooliminek on selle otsustamise juures viimane verstapost. Kui hiljem hakkad kolima, jäävad neil sõbrad maha,“ ütleb Mikk. Ta tunnistab, et alguses neile ei meeldinud mõte uus maja ehitada. „Poolteist aastat proovisime üht siit mitte kaugel asuvat talu osta, aga ei saanud kuidagi kaubale.“