Märts on hoogne talikülvikuu - pane seemned mulda ja vii õue

Märtsikuus saab jätkata püsikute külvamist. Oma aiapäevikuid lehitsedes näen, et aastate jooksul olen märtsikuus külvanud näiteks murulauku , idamagunaid , lupiine , suureõielist härjasilma , kassisaba , kurekella , harilikku raudrohtu ja halli hiidiisopit .

Peale püsikute olen märtsis alustanud ka külmakartmatute suvikute talikülvi. Palju aastaid tagasi proovisin külvata suvikuid varemgi – juba veebruaris –, kuid avastasin üsna pea, et sellel ei ole mõtet, sest ootamatud hilistalvised soojalained võivad põhjustada suvikute enneaegse tärkamise. Talikülvatud seemikud on küll erakordselt karastatud, kuid paraku on juba loodus määranud suvikud külmade tulekuga surema, mistõttu ei ole mõtet asjatult riskida.