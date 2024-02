LUGEJA KIRJUTAB

Minu lemmiklugu oli seekord krookustest. Oh seda õiteilu, ohkasin ja õhkasin tükk aega! Seni olid mul endal olemas vaid kollased krookused, aga möödunud sügisel suurte allahindluste ajal ahnitsesin aiapoodidest mõned sordid juurde. Nüüd ootan suure põnevusega kevadet.

Seekordses ajakirjas meeldis meie perele väga tatrakarask (autor Diana Tombak). Seda on lihtsalt väga kiire ja mugav valmistada, maitseb imehästi ning püsib mõnusalt pehme ka järgmistel päevadel. Tänu Dianale!

Kuna plaanin ise ka see kevad talikülvi teha, siis kasulikke nõuandeid ja nippe sain Katrin Uverskaja talikülvi rubriigist.

Käisime perega 10 aastat tagasi Rakvere linnakodaniku majaga tutvumas, nüüd sain Maakodu lugedes ka tutvustava giidituuri! Ka meie kodus leidub museaale ning üks neist on noa ja kahvli alus. Ajakirjast sain teada rahvasuus leviva nime: kanakont!

Meeldis ka lugu „Maja nagu ZIP-fail“, majast, mis ei vaja ehitusluba, on kiiresti ehitatav, väike, aga kuhu mahub elama üksteisest hooliv ja loodust armastav perekond.

Minu lemmiklugu oli „Sinine kuslapuu on väärt taim koduaeda ja istandusse.“

Äratundmisrõõm oli lugeda artiklit „Vahekultuurid on aias väetise eest“. Koolis räägiti sellest teemast ja nüüd oli hea seda teadmist veel kinnitada.

Artiklitest meeldis mulle väga „Pilk ajalukku – linnakodaniku elu avavad looga esemed“. See oli nii haaravalt kirjutatud, et sellesse muuseumi tahaksin minna. Vaja on uurida, kas saaks korraga ka mõne toreda etenduse ära vaadata – ikka üks tee ja mitu asja.