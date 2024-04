Südasuvel juulis on Hiiumaa lavendlitalu pererahval Birthe ja Taavi Liivandil kõige kiirem aeg – lavendel tuleb põllult koristada. Teisalt käib just sel ajal lavendlipõllul sadu inimesi ja üks koht külaliste võõrustamiseks on peremehe ehitatud suveköök.