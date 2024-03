Külva pärast maa sulamist roheliseks väetiseks hinnatud vahekultuure - ristikuid

Täpsemalt öeldes seovad õhulämmastikku just liblikõieliste taimede juurmugulates tekkivad mügarbakterid. Aednikud teavad, et lämmastik on üks kolmest põhilisest taimetoitainest, mida sisaldavad kõik kevadised ja suvised väetised. Selleks et mulla kvaliteeti parandada ja taimede kasvu kestlikult toetada, tasukski peale tarbetaimede kasvatada oma peenardel ka liblikõielisi vahekultuure – näiteks erinevaid ristikuid. Tõsi, vaid mügarbakterite mulda toodud lämmastikust ei piisa, et tarbetaimed kõhu täis saaksid. Kuid ristikute kasvatamisel on aiale ja mullale teisigi kasulikke toimeid.