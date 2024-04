Pärnumaa metsade keskel asuvas väikemajas tekib eriliste lahenduste tõttu suurema maja tunne

Hoone on ehitatud vana viljakasvataja talu lähedusse, kus on olemas vajalik kommunikatsioon: puurkaev ja elekter. Lisaks ehitati imbväljak.

Maja pindala on 53 m2 ja harja kõrgus 5,5 meetrit. Maja üks sein on tervenisti klaasist. „Just see klaasist külg annab väikemajale võimalikult palju valgust ja helgust. Paigutasime maja nii, et akendest oleks võimalik kaugele näha ja teravam silm võib märgata kohalikke asukaid, ilma et peaks neid segama,“ selgitab Metsiku metsamaja kaasasutaja ja ehitusjuht Diana Kross.