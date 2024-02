Kevadele vastu

On teine sõjakevad. Kõik on justkui endistviisi, aga miski pole enam endine. Kevad toob päikese, soojuse ja lootuse, kuid kõikide tegemiste ja mõtete taustal ei lähe Ukraina sõda meelest. Seda ei saa unustada, kuid võib leevendada. Üks viis selleks on aiandus.

Kevad annab meile võimaluse teha plaane, külvata ette taimi ning mõelda juba suvistele lille- ja köögiviljapeenardele. Minagi olen juba mõttes kujundanud ümber tarbeaia ja istutusala, viimasesse plaanin ohtralt lilli istutada. Minu talikülvatud seemned on läbipaistvates plastkastides õues lumehanges. Esimese satsiga panin mulda lilleseemned, need, mida plaanin hiljem kuivatada. Toas taimelambi all on nina mullast välja pistnud basiilikud, kohe söömiseks on mitu potitäit redisevõrseid, veel tahaks proovida seemnete idandamist – väike vitamiiniamps kulub praegu ära.