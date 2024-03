Eeldame, et neile peredele, kes korteri asemel ridaelamusse kodu ostavad, meeldib aias tegutseda ja ise endale ka veidi söögipoolist kasvatada. Kolm ideelahendust arvestavadki, et miniaeda mahuks nii muru, terrass, kasvuhoone, ilupeenrad kui ka tarbeaed.

Selle ridaelamu tagaaiad paigutuvad ilmakaarte suhtes nii, et uks toast terrassile ja aeda avaneb põhja poole. Seepärast on mõned puhkekohad planeeritud maja varjust välja, et päevitajatel oleks võimalik pikemalt päikest püüda, ja ka tarbeaia osa on paigutatud kõige päikeselisemasse aiaossa.