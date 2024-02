Vaata praegu müügis olevaid kõige kallimaid maakodusid! Mõnda reklaamitakse lausa paradiisina

Paradiis Armuneemel 2,47 mln €

Viimsi vallas Rohuneeme külas Armuneemel asub 411 m² suurune maja. Elamu on projekteerinud arhitekt Vahur Sova ning elamu on olnud 12 Veneetsia ahritektuuribiennaalil valitud läbi ajaloo 100 ilusaima Eesti eramu hulka. Eramu on ehitatud mõeldes maksimaalse mugavuse ja luksuse tagamisele. Ükski ruum ei ole täiesti nelinurkne, hoone kaardub mere poole ning selle ruumid ja avaused jälgivad täpselt päikese liikumist. Hoones on 7 tuba (5 magamistuba), mille hulka kuulub ka 90 ruutmeetri suurune avatud elu- ja söögituba ning väike spaa koos soome ja aurusauna, mullibasseini ja eraldi lounge'iga. Viimaselt korruselt on 360 kraadine vaade merele.