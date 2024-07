Tantsupeo pealavastaja Agne Kurrikoff-Herman käib Ellamaa maakodus elu pühitsemas

Kuna eelmisest noorte tantsupeost alates peaksid teadma Agne Kurrikoff-Hermani nime kõik, kellel on kodus televiisor või kes käisid kolmel tantsuetendusel Kalevi staadionil ise kohal, siis selles lauses on ainult üks uudis: Kurrikoffide maatalu nimi on Kurika. Nimed sarnanevad täiesti juhuslikult.