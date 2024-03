700 erilist tomatisorti kasvatanud ja müünud PotiTomat OÜ lõpetas tegevuse

Eelmise aasta juuni alguses kirjutas Maaleht, et ettevõte on raskustes ja ees terendab pankrot.“Olukord on lootusetule üsna lähedal, kasvuhoonetes on veel 8000 taime, mis peaks olema müüdud,“ rääkis Pappel toona, olles meeleheites pannud müüki vastvalminud tootmiskompleksi, kus oli ligi 900 ruutmeetrit kasvuhoonet, talu ja seda ümbritseva maa.