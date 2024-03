Sinilill võib olla nii valge kui ka roosa õiega

Mul on aias hariliku kadaka all lõunaküljes üks suur, aastaid kasvanud puhmik, kes alustab õitsemist kõigist teistest sinilillesortidest ja -liikidest palju varem, soodsal aastal vahel juba veebruaris. Kust ja kuidas ta sinna kasvama sai, ei mäleta, kuid nüüd on ta ennast hoolega levitama hakanud, nii et kogu ümbruskond on väikeseid taimetittesid täis. Muide, sinilille seemneid levitavad sipelgad, kes maiustavad õlirikka seemnelisega ja tassivad nii seemneid laiali.