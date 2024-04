OMA KOGEMUS / Tuntud ja tundmatu härra tomat

Tänapäeval saab ka kõige nõudlikuma maitsega aiapidaja omale meelepärase sordi hankida. Tomatisordid erinevad nii viljade välimuse ja suuruse kui ka taime kasvukõrguse poolest. On eksootilise välimusega viljadega, väga madalaid ja väga kõrgeid, ultravarajastest hilisteni ja kirsstomatitest hiiglaslike viljadeni, mille kaal võib ulatuda lausa kolme kilogrammini. Eestis on aja jooksul aretatud päris arvestataval hulgal tomatisorte, mis sobivad just eeskätt meie mitte kõige leebemasse kliimasse.