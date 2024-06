Üheksavägine (Verbascum thapsus) aitavat 99 tõve korral. Peab siiski ütlema, et kui hakata kirjapandut uurima, siis ei ole vanarahvas suutnud nimetada päris nii palju tõbesid, mille vastu see taim aitaks, aga 33 häda suudetakse siiski üles lugeda. Võimalik, et vaid erilised taimetargad teadsid kogu tõde.