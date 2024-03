KUULA | Märtsi alguse „Eva Luigase kõnetraadis“ olid muu hulgas teemaks puutuhk, vaarikasordid ning kuu- ja kuldkingad. Ümber sai lükatud ka paar aianduslikku müüti

Häid ja saagikaid vaarikasorte tahavad vast kõik kasvatada ja seepärast said mõned neist ka saates ette loetud. Kes teemast rohkem teada tahab, peaks endale kindlasti hankima aprillikuus ilmuva Maakodu erinumbri Suvi aias, sest sealt leiab lugeja kõik vaarikate ja pamplite kasvatamise reeglid. Ka kuukingade kasvatajatel tasub Eva podcastis räägitud näpunäidetele lisaks Maakodu näppu võtta , sest just märtsikuu numbris on meil need kaunid taimed fookuses.