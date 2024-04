SÄÄSTA PLAANI PEALT | Aiakujundaja joonistas 3 aiaplaani lastega pere ridaelamu õueala jaoks

Kõik lapsevanemad teavad, et lapsed armastavad aias joosta, hüpata, veega mängida, puhata ja isegi näpud mulda pista. Neilegi on meelepärane aed, kus on peale mänguruumi ka lopsakat rohelust ja õitsvaid lilli.

See ridaelamu aed, mille kohta pakume siin välja 3 aiaplaani, paigutub ilmakaarte suhtes nii, et privaatsem osa jääb maja suhtes põhja suunda. Seepärast on mõned puhkekohad planeeritud aia tagumisse ossa ja ka eesaeda, et päikese armastajatel tekiks võimalus ka lõunapäikest nautida. Roniseinte ja igihaljaste hekkidega piirded annavad aeda privaatsust. Heki kasvamine ja läbipaistmatuks muutumine nõuab rohkem aega, ronitaimedega kaetud võreseinad on kiirem lahendus privaatse aiaosa tekitamiseks.