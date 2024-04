AEDNIKU ÖÖKAPIRAAMAT | Charles Dowdingu „Kaevamisvaba aed. Kergelt ja kiirelt umbrohust köögiviljadeni“

Kaevamisvaba aiandusega alustamine ei pruugi teemasse süvenemata sugugi õnnestuda. Need, kes on terve elu traditsioonilist aiapidamist harrastanud, kipuvad kaevamisvabadusse õige skeptiliselt suhtuma. Mina aga soovitan: tasub proovida! Kuna Maakodu 2023. aasta ajakirjanumbrites ilmusid enne selle raamatu eestikeelse tõlke ilmumist Anne Grünbergi kogemuslood tema enda teekonnast kaevamisvaba aianduseni, siis proovisin selle eelmisel aiahooajal omal nahal ära. Sain katsetustest teadmise, et just nii ma edaspidi aias toimetama hakkangi. Tööd oli tõesti vähem ja saagid rikkalikumad kui varem.