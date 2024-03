Kevade märgid | Tõelised eestlased teevad grillile varakult tule alla, maaka tunneb aga ära mudase auto järgi

Iga nurga peal peidavad ennast märgid peagi saabuvast kevadest. Praegu on veel muidugi sees tunne, justkui oleks veetnud terve talve pimedas karukoopas tõsises talveunes. Erekollane särav päikeseketas sinise taeva taustal meenutab taas, et juba varsti on käes roheliste muruliblede tantsupidu, värviliste kevadlillede rõõmuparaadid ning üle taevalaotuse sädistavad armunud linnukesed, kes enda jaoks kõige ilusama pesakasti välja valivad, et seal ühiselt pesa punuda ja pere luua.