Eksootiline köögivili | Ilus ja kasulik spinatbasella on ronitaim, mida saab kasvatada nii peenral kui terrassil

Tutvustan seekord Eestis veel harva kasvatatavat väga põneva välimusega lehtköögivilja spinatbasellat ehk india spinatit, millel on kaks eri värvi teisendit. Üks neist on roheliste lehtede, kollakasroheliste varte ja valgete õisikutega Basella alba ning teine tumeroheliste punaka varjundiga lehtede, tumepunaste varte, valkjasroosade kuni roosade õisikute ja tumepunaste viljadega Basella alba var. rubra .

Spinatbasella ehk india spinat on üks minu viimaste aastate lemmikuid lehtköögiviljade seas, sest peale selle, et ta pakub mitmekülgseid toiduks valmistamise võimalusi, on ta ka väga kena välimusega ronitaim. Tuntakse seda põnevat ja ilusat ronitaime ka malabari spinati, tseiloni spinati ja viinapuu spinatina. Seda põnevat lehtköögivilja on lihtne kasvatada ja võimalik köögis mitmeti kasutada ning ta ka maitseb hästi.