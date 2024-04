Eva Luigas: uued oskused ja rasked otsused aias

Ent selle aasta eesmärk on silma riivavate ja valel kohal olevate või liiga suureks ja vormist välja kasvanud puittaimedega tegelemine. Alustasime juba märtsis, kui tõmbasime sae käima ja maha läksid kasvuhoone peale längu vajunud sirelid ning juba oma kümme aastat tagasi suure lumeuputuse tõttu tagaaeda praktiliselt pikali heitnud kadakas. Selle puu tõi aeda mu isa, kui ma veel laps olin, ja just seetõttu ei suutnudki mu käsi teda varem eemaldada. Olen oma ajakirjanikupraktikas näinud, et just ajalooga, aga paraku kas vales kohas, haigusest puretud või loodusjõududest räsitud taimedest on raske loobuda. Kuid kuna nad siiski häirivad, ollakse pidevalt hädas. Kui olin otsustanud, et kujundan samasse kohta kauni istutusala ja planeerin sinna uue kadaka, hakkas südamel kergem. Elame ju nüüd ja praegu ning mina küll ei taha, et mu järeltulev põlvkond oiates mõnda minu istutatud puud peaks taluma, kui see nende igapäevaelu ees risti seisab.