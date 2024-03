AIAELU | Sageli ei järgita taimekaitsevahendi kasutamise juhiseid, nii et mürgistuse saab hoopis inimene ise

Terviseameti Mürgistusteabekeskuse õde-nõustaja Ruth Kastanje sõnul on kevadeti infoliinil 16662 esitatavad küsimused tihtipeale seotud putukatõrjevahendite ja väetistega. „Näiteks on laps leidnud väetisepulga ja seda maitsnud või lonksanud väetisevett,“ toob ta näite. „Kui algab sääsehooaeg, tuleb ette ka mürgistusi, mis on saadud sääsetõrjevahendi valest kasutamisest. Tüüpiliselt saadakse mürgistus vahendi liigsest doseerimisest – igal kevadel on juhtumeid, kus telk lastakse sääsetõrjevahendit täis ja siis minnakse sinna magama. Vahend, mis on mürgine sääskedele, on aga mürgine ka inimestele.“

Iga putukas ei ole paha

Pille Hermanni sõnul on kõige suurem probleem see, et inimesed ei tunne oma vaenlasi – nimelt pole mitte iga putukas aias hävitamist vääriv söödik, vaid võib olla hoopis inimese kasulik abiline. „Näiteks paneb keegi sotsiaalmeedias aiasõprade gruppi üles pildi kiilassilmast küsimusega, et kuidas seda putukat mürgitada. Alati leidub neid, kes jagavadki mürgitamisnõu,“ toob ta näite. Harilik kiilassilm on aga väga kasulik ja levinud putukas. Tema vastsed õgivad armutult lehetäisid ja on seega aiapidaja suured abilised. Sama lugu on herilasesarnase välimusega sirelasega, keda samuti ei pea hävitama, sest ta toitub lehetäidest ja nende munadest.

Tihti tekitavad paanikaolukorra istikupottides olevad väetisegraanulid, mida sageli peetakse teomunadeks. „Lihtne test – väetisegraanul näpu vahel pigistades katki ei lähe, teomuna läheb. Munad on alati kobaras, neid on rohkem kui üks,“ sõnab Hermann.

Kui kasutad tõrjevahendit, siis tee seda õigesti!