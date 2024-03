LUGEJA KIRJUTAB

Mul on neli kuukinga – ka nende eest hoolitsemiseks sain tarkust juurde. Nüüd, kui ilmus viimane osa talikülvidest, otsustasin kõik teised ka välja otsida ja tasapisi katsetusi alustada.

Olen Maakodu tellija juba aastakümneid. Huvitav on lugeda kõiki muutusi, mis on aegade jooksul toimunud. Paljud asjad korduvad, aga muutuvad vahendid ja taimede sordid. Mind hakkasid huvitama talikülv ja vahekultuurid. Külvasin sügisel kastpeenrasse keerispead ja tulemusi hakkan sellel aastal jälgima. Jõudu teile kõigis toimetustes.

Märtsikuu lemmikuks on Eva Luigase kirjutatud esikaanelugu Mikk ja Mari Jürjensi kodust. Nii soe ja armas lugu, imeilusad pildid!

Väga meeldis mulle ka Heli Raametsa lugu Merle Sulest. Lihtsalt nii tore ja inspireeriv lugemine. On ikka kuldsete kätega inimesi meil siin Eestis! Nii hea, et Anni Õnneleid on nii palju ilusaid pilte teinud, kohe kena vaadata!