KUULA | Märtsi viimases „Eva Luigase kõnetraadis“ on muu hulgas teemaks nii potihortensia kui kasvamisest keelduv sordisirel

Kevad on paras aeg, et tuua tuppa pisut õisi. Need, kes said naistepäevakingiks õitsva hortensiapoti, mis on nüüdseks täiesti närbunud, saavad taskuhäälingusaatest vastuse, miks ilus kingitus praeguseks näotuks on muutunud ja kas teda annaks kuidagi päästa.