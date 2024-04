Kui kasvunõuded on punasel sõstral musta sõstraga sarnased, siis erinev on nende põõsaste lõikamine, sest punasel sõstral asuvad viljakobarad vanematel okstel. Punase sõstra produktiivne eluiga on 15–20 või enamgi aastat. Põõsad hakkavad arvestatavat saaki andma neljandal-viiendal aastal pärast istutamist ja viie-kuueaastased oksad on hea saagivõimega. Punase sõstra saagikandeealises põõsas võiks olla 15–20 hästi arenenud oksa. Igal aastal lõigatakse põõsast välja vigastatud ja halva asetusega oksad ning vanad oksad, mille saagikus on vähenenud. Iga väljalõigatud põhioksa asemele jäetakse põõsasse hea asetusega asendusoks. Põõsa tihenemise vältimiseks tuleb osa juurmisi võrseid välja lõigata.