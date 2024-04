LOODUSE VÄGI / Päike raksatab ohvitseri najale

Maal on mul aga õunapuuaed, mille paar korda aastas niitmine tagab, et mesilastel kevadel on, kuhu tulla. Võilill nimelt ei suuda kasvada pika heina sees, ent kollapeadest teevad mesimummud põnevat kreemjat, aga kiiresti kristalliseeruvat mett.

Heal lapsel palju nimesid

Tänapäeva taimetargad on leidnud, et erinevaid võililleliike kasvab Eestis 165, aga ega meil olegi kuigipalju neid taimetarku, kes suudaks kõikidel liikidel vahet teha. Seepärast armastataksegi rääkida vaid harilikust võilillest, kellele on ladina keeles nimeks antud Taraxacum officinale. Seda keerulist nime on lihtsam meelde jätta küllap nii: „ta-raksatas-ohvitseri-najale“. Võilille ladinakeelne perekonnanimi on tuletatud kreekakeelsetest sõnadest taraxos ehk „häire“ ja akos ehk „ravim“, mis on otsene vihje tema ravitoimele.

Eestikeelseid võilillenimesid on Gustav Vilbaste kogunud üle 50, kuid rahvakeeles nimetatakse meil võililledeks ka hunditubakaid, tulikat ja paiselehte. Omakeelsetes nimetustes on selge seos kollase värvuse ja piimaga. Nähtavasti tuleneb see usust, et kui lehmad söövad rohkelt võililli, siis saab nende piimast ilusat kollast võid. Valge piimmahl omakorda on andnud talle piimaga seotud nimesid, nagu näiteks seapiimarohi. Võilille varrest saab valmistada pilli – võililleõrri, mida on nimetatud ka hunditoruks.

Võililleõrr Võilillest saab teha ühe lihtsaima pilli. Piisab viie sentimeetri pikkusest võilillevarrest, mis tuleb ühest otsast katki litsuda, nii et praod külgedel. Kui see sellestsamast otsast suhu panna, veidi huultega kokku litsuda ja puhuda, kuuldub mõnus jorin.

Kollased juuksed, rohekas kleidike

Võilille kõrvale kükitades märkame kõigepealt tema ilusaid kollaseid õisi… Ja siin ütlevad taimetargad kohe, et see ilus kollane õietutt polegi õis, vaid hoopistükkis suur 100–200 keelõiest koosnev korvõisik. Kogu seda suurt kollast korvi katavad väljastpoolt pikad rohelised kattelehed, mis öösel ja vihmasajus õietupsud varjavad. Rohelise kelluka kujulised on ka veel puhkemata õied. Kattelehed peidavad käharpea meie eest ka siis, kui oleme mõned kaunid võililleõied tuppa vaasi toonud. Ja vaasilill ta pole, mitte üks teps.