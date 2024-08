Vahekultuurina on teda koduaias mugav kasutada, sest ta on mullastiku suhtes leplik, kasvab nii aluselisematel kui ka happelisematel aiamuldadel. Lisaks on valge sinep kiirekasvuline, idaneb juba mõne plusskraadi juures ja tõusmed taluvad natuke aega ka miinuskraade. Seetõttu saab teda külvata juba varakevadel, kuid kõige kasulikum on ta siis, kui külvata kohe pärast köögiviljakoristust.