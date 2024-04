LUGEJA KIRJUTAB

Kuna mulle nii meeldib kevad, siis veel rõõmustasid mind artiklid sinililledest ja nartsissidest. Need lilled on kui kevade sünonüümid, imeilusad värvilaigud tärkava roheluse keskel.

Endal küll suurt maaelamist pole, aga Maakodu lugusid töökate eestlaste imeliselt taastatud taludest ja maakodudest loen ja naudin. Mõnda ideed saab ju ka väikese suvila juures kasutada. Numbris „Suvi aias“ üllatas lugu, et sinilillede maailm on nii mitmekesine. Teadsin, et lumikellukeste valik on rikkalik, aga et ka sinilillede oma – põnev. „Karastatud aed annab elule uue suuna“ oli selle Maakodu lemmiklugu. Aitäh!