FOTOD | Ammuta ideid, kuidas toestada taimi nii, et see kaunistaks aeda

Inglismaa aedades on selline vaade väga tavaline. Tellistest müür moodustab ühest küljest istutusala tausta, teisalt saab seda kasutada taimi kasvatades. Viljapuude spaleerina kasvatamine nõuab just niisugust toestust.

Kes on kasvatanud oma aias ronivaid taimi, näiteks ubasid või herneid, see teab, et juba külvates või istutades tuleb mõelda nende toestamisele. Taimetugi peab olema tugev, mitte selline, mis esimese tugeva tuuleiiliga pikali kukub.