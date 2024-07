Inglismaa West Dean Gardeni kasvuhoones jäid silma nutikalt toestatud tomatid. Kui hoone on madal, saab tomateid panna kasvama diagonaalis ja suunata nad isegi katuse alla.

Kes on kasvatanud oma aias ronivaid taimi, näiteks ubasid või herneid, see teab, et juba külvates või istutades tuleb mõelda nende toestamisele. Taimetugi peab olema tugev, mitte selline, mis esimese tugeva tuuleiiliga pikali kukub.