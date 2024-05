KOLLEKTSIOONAED / Miniatuursed kaunitarid hiirehostad

Hostad on lihtsasti kasvatatavad ja populaarsed püsikud. Suurepärane dekoratiivsus, pikaealisus ja varjulembus on väärtused, tänu millele hostasid kasutatakse väga laialt koduaedadest linnahaljastuseni välja. Kindla koha on hostad leidnud Eesti tänapäevases kalmukujunduses. Sorte on tuhandeid, need varieeruvad lehtede värvikombinatsioonide, kuju ja tekstuuri ning taimede suuruse poolest. Hostade seast leiab nii miniatuurseid kõigest 10–15 cm kõrguseid eksemplare kui ka tõelisi 1,2 meetri kõrguseid hiiglaseid. Lõputu mitmekesisus tähendab, et hostad on kollektsionääridele huvi pakkuv taimeperekond. Neid kogutakse sageli suuruse (tihti kas kõige väiksemaid või kõige suuremaid), lehevärvi, aretaja või nn sordiperekondade järgi.