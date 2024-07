Vahemerest inspireeritud elutuba päikese all

Lugesin hiljuti, et inimesi kimbutab workboredom ehk töötüdimus, mille tagajärjed olevat sama rängad kui läbipõlemisel. Mõtlesin endamisi, et huvitav, on’s talvetüdimuse kohta ka mingi uuring tehtud? Ärge mõistke nüüd valesti, kümme päeva valget kohevat lund ja paar külmakraadi jõulude paiku on täiesti talutav. Kuid tegelikult võtab juba novembris võimust see kehva suusamaratoni ilm, mis kestab ülejäänud talvekuud poole kevadeni välja – lörtsine, tuuline, praktiliselt päevavalguseta, kus klaasjaks muutunud linnatänava läbimisele järgneb esmalt topelt-axel ja seejärel luumurd. Mõni ime siis, et inimestel on närvid pingul ja mingist leplikkusest pole juttugi, rõõm ootab ilmselt nagu laulusalmis kuskil mägede taga. Nii et mõistan täiesti kaasmaalasi, kes külmakaamosest paremat ilma otsima põgenevad.