Vahemerest inspireeritud elutuba päikese all ehk suvitamiseks loodud terrass koos oma basseiniga

Varasemast ajast mäletan suvekodu pidamist; siis ühel hetkel pidi kõike olema kaks, kui just ei tahtnud kogu killavoori edasi-tagasi vedada, ja see muutus pikapeale tüütuks. Puhkuse puhul tundus alati kõige väsitavam asjaolu, et punktist A punkti B saamiseks tuli läbida eri transpordivahenditest koosnev kadalipp. Kui lõpuks kohale jõudsid, toibusid mitu päeva noist tundidest väikeses konteineris koos sadade higiste ja tüdinud kaaskannatajatega, kes hilinenud lendu ootasid. Nii et uues kodus valmis salaplaan – tahaks, et alates maist oleks juba puhkusetunne ja ei ihkaks mitte kodunt kaugele, vaid siia jääda ja mõnuleda.