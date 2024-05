EKSOOTILINE KÖÖGIVILI / Üks isemoodi hea malts

Kuninglik hüüdnimi

Rahvasuus on taime üks tuntumaid ingliskeelseid nimesid Good King Henry (hea kuningas Henry), mis võiks justkui olla pandud Inglise kuninga Henry VIII või Navarra ja Prantsuse kuninga Henry IV järgi. Tegelikult pole tal kuningatega mingit pistmist, hoopis liiginimi bonus-henricus tähendab Head Henryt ning Chenopodium hanejalga. Kuigi tervelehine marjamalts pole tänapäeval nii levinud kui varem, kasvatatakse teda endiselt mõnes piirkonnas köögiviljana.

Kuna taime kevadised pikad ja rohelised võrsed meenutavad sparglit, nimetatakse teda ka vaese mehe spargliks, samuti saab neid korjata ja tarvitada sarnaselt spargliga. Maitse on kergelt mõrkjas ja tekstuur õrn.

Veel üks nimi, mitmeaastane hanejalg, viitab taime püsivale eluvormile. Teda on Euroopa, eriti Inglismaa ja Prantsusmaa köögiviljaaedades kasvatatud sadu aastaid.

Tänapäeval on Hea Henry üsna unustusse vajunud ja paljud praegused köögiviljaaednikud pole temast midagi kuulnud. Ent kuna püsikuna kasvatatavad köögiviljad on viimastel aastatel taas populaarseks saanud, on seegi taim jõudnud köögivilju hindavate aednike ja kokkade huviorbiiti.

Truu ja tänuväärne püsik

Tervelehine marjamalts on pärit Euroopast ja Aasiast. Looduslikult kasvab ta mitmes Euroopa riigis, sealhulgas Suurbritannias, Prantsusmaal, Saksamaal, Poolas ja Skandinaavia riikides. Peale Euroopa võib teda leida ka mõnest Aasia osast, eriti Venemaalt ja Siberist.

Tervelehine marjamalts on mitmeaastane rohttaim, millel on pikad püstised varred ja laiad noolekujulised lehed. Taim võib kasvada kuni meetri kõrguseks. Lehed on suured, rohelised ja südamekujulised. Noored kevadised lehed sobivad söögiks, kuid vanematel lehtedel võib olla karedam tekstuur ja mõrkjas maitse. Taim õitseb juunist juulini ja kannab tähelepandamatuid väikesi rohelisi õisi, mis arenevad lehtede kaenlast.