AEDNIKU ÖÖKAPIRAAMAT | Kivistiku elulõngaraamat

Samas on vähe ilutaimi, kelle istutad üks kord maha nagu kord ja kohus ning kui hooldusega ka mööda ei pane, kaunistab see su koduhoovi aastakümneid. Ta kasvab aastatega küll võimsamaks, aga salamisi ennast mööda aeda laiali ei poeta ega saa seetõttu mingiks nuhtluseks. Isegi kui talvised olud pole talle soodsad, suudab ta end enamasti maa all peidus olevatest uinunud pungadest taastada ja mõne aja pärast on endises hiilguses tagasi. Ent selleks peab taim olema õigesti istutatud – ostetud istik tuleks istutada umbes 15 cm sügavamale.

Elulõngasorte ja -liike on maailmas palju, aga neid tasub valida just Aili Kivistiku ja tema poja Taavi raamatu järgi. Kivistike pere eesotsas isa Uno Kivistikuga (1932–1998) on aretanud üle 150 siinmail vastupidava elulõngasordi ja neist 30 paljundatakse ka mõneski Lääne-Euroopa puukoolis. Kes on kordki sattunud nende Harjumaal Karla külas asuva Roogoja talu näidisaeda, see ei kujuta enam endagi aeda ette elulõngadeta.