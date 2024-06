Selle aasta aiatrendideks on kestlikkus, elurikkus, põuakindlus ja säästlikkus

Nagu selgitab kultuuristatud maad loodusele tagasi kinkima kutsuv Iiri aednik Mary Raynolds, piisab mitmekesisuse taastamiseks ainuüksi sellest, et keerame murukamara ümber ja seni varjus olnud umbrohuseemned saavad valguse käes idanema hakata ning luua just sellise koosluse, mida me oleme suure vaevaga üritanud oma aiast eemale peletada.

Härjasilmade, moonide, kellukate ja metsporgandi vastu poleks mul ju midagi.

Aga kui selle kamara alt tuleb välja ohakaväli? Härjasilmade, moonide, kellukate ja metsporgandi vastu poleks mul ju midagi. Oleme kõik suvel saarel ringi sõites näinud, kui liigirikkad on meie teeperved – sealt lükkab sahk aeg-ajalt teele kasvava murukamara ära ja uus kooslus saab võimaluse idanema hakata.

Toosama Iiri aednik, kes oli muide omal ajal 28aastaselt kõige noorem Chelsea aiandussõu kuldmedalivõitja, on loonud terve liikumise, millega ta kutsub üles andma poole oma kultuurmaast loodusele tagasi. Kuna aga ühiskond muidu mõistaks niitmata muru ja võssa kasvava põllupeenraga aiapidajat hukka, saab omanik välja panna sildid, et ta pole niisama laisk ja lohakas, vaid teeb seda meelega. Selles kohas ta ei niida, trimmerda, riisu ega sekku. Seal saavad linnud kevadel rahulikult pesitseda, putukad ja kahepaiksed talvel lehekuhila all talvituda. Juba kuulen peas vastuhääli: aga rästikud, aga puugid, aga-aga...

Et kõigil oleks hea

Keskkonnakriis ja maailma päästmine on midagi, millega tänased ja tulevased kooliõpilased peavad rinda pistma isegi siis, kui nad kõik sõrmed endale kõrva topivad ja kapuutsi silmini pähe tõmbavad. Sellest pole pääsu, midagi ei pea tegema „keegi kusagil mujal“, vaid igaüks ise.

Ilus aed ei pea olema ilus üksnes sinu jaoks, vaid pakkuma ilusat elu ka näiteks mesilastele ja kimalastele.

Aiakujunduses ongi praegu hästi popp mõelda kõigi peale. Ilus aed ei pea olema ilus üksnes sinu jaoks, vaid pakkuma ilusat elu ka näiteks mesilastele ja kimalastele (kes tolmeldavad su viljapuid), konnadele (kes söövad tigusid), lindudele (kes söövad kahjurputukaid). Kasvatad küll toitu endale, aga pead silmas, et liblikõielised (herned, oad, aga ka silmailu pakkuvad lillherned) toidavad samal ajal mulda lämmastikuga.