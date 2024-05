INSPIRATSIOON | Head õueisu!

Mida silmas pidada? Peamine, mis kehtib mujalgi kui õues, on see, et sa ei ostaks siit-sealt kokku erinevaid värvilisi suviseid tooteid (kui eklektika pole just taotluslik). Pigem vali enda maitse järgi värv või värvid, mida pead meeles kõiki elemente soetades. Nõnda lood vähese vaevaga kauni terviku nii grilliõhtuks perega kui ka pidulikumaks puhuks.