AEDNIKULE VAJALIK | Fookuses on kastmine

2. Päikeseenergial töötav GARDENA kastmiskomplekt AquaBloom ei vaja taimede kastmiseks veekraani ega elektritoiteallikat, piisab veeämbrist. Komplektis on veepump ja juhtimisseade, mis määrab kastmisgraafiku, ning laetavad akud ja neid toitev päikesepaneel. 14 eelseadistatud kastmisprogrammi ja rõhuanduritega pihustid kastavad korraga kuni 20 taime. Hind 125.99, Tanni.ee

3. GARDENA automaatne veejagaja võimaldab juhtida järgemööda kuni kuut eri kastmistsooni. Selleks et veejaotur töötaks, on vaja ühendada kastmiskompuuter, kuid jaotur ise töötab mehaaniliselt, vajamata akut ega muud toiteallikat. Hind 91.90, Hansapost.ee

5. FISKARSI Waterwheeli ratastega automaatse kastmisvooliku komplekti XL saab paigutada vee väljavõtukohast kuni 7 m kaugusele, kohvris on veel 20 m vastupidavat 13 mm läbimõõduga voolikut, üks kastmispüstol ja kraaniliitmik. Vooliku kokkukerimine käib automaatselt. Tänu väljatõmmatavale käepidemele ja ratastele on seda kerge ühest kohast teise vedada. Hind 209.00, Hansapost.ee

6. ja 7. FISKARSI kastmiskompuutrid CF ja CF Dual töötavad patareitoitel. Mõlemal mudelil on lihtsalt kasutatav ja vabalt valitav kastmiskestus (kastmise kellaaeg, kestus ja päevade arv nädalas) ning kergesti loetav LCD-ekraan. Dual-mudeliga saab seadistada kahe eri piirkonna automaatse kastmise. Hind 47.80 ja 55.90, Loodusinvest.ee

8. KÄRCHERI kastmiskell WT 2 kolmesuunalise jaoturiga. Kellal on kaks sõltumatut reguleeritavat veeühendust ja üks manuaalselt seadistatav veetaimeriga väljund. Kaasas on kraani adapter ja eelfilter. Kastmine katkeb automaatselt, kui määratud aeg (max 120 min) on möödunud. Hind 53.33, Karcher.com/ee