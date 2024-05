JUHTKIRI | Kaevamise võlu ja valu

Kui tavaliselt on mul kaevamistöödel üks ämber umbrohujuurtele, siis seekord oli üks umbrohujuurtele, teine vanametallile ja kolmas klaasikildudele. Iga labidatäiega tuli midagi päevavalgele: vanad kingad, pastlad, klaasist ravimipudelid, metallnagid, hobuserauad, uksehinged, lõputu hulk naelu ja muud rauakola. Kahjuks ka tänapäevasemaid pakendeid. Maad kaevata on niigi raske. Kui sealjuures veel prügi sortida, on see ekstra ajamahukaks.