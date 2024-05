LUGEJA KIRJUTAB

Väga vajalik ja õpetlik Maakodu, kaanest kaaneni pungil tarkuseteri. Võililleretseptid, leotised, õrred ja muidugi kodulugu, sibullilled, sõstrad – kirjutate nii õpetlikult, et kohe tekib isu proovida ja katsetada ning unistada oma maakodust, sest unistused kipuvad ju täituma...

Lemmiklugu oli, kuidas noor mees kasvatab rõdul kannasid ja teeb seda juba viis aastat! Suur armastus peab olema nende lillede vastu, sest artiklist lugedes sain aru, et nad vajavad palju hoolt ja talvitumiseks keldrit.

Seekordses Maakodus paelus mind eriti Kärdla kodumaja nostalgiline hõng – sellised need oma ajastu majad olid ja neid austatakse ka praegu. Õndsa meeleolu lõi ka hurmav hüatsintide meelitav lõhn. Jätku ja jõudu kevadeootuseks ja sama kauni väljaande tegemisel!

Rõõm on näha, et ajakirjas on lugu ja fotod hüatsintidest, mis ka minu aias kasvavad. Ka kõik muu oli igati huvitav, olen teie ajakirja tuline austaja.