Maakodu Inglismaa aiareisil selgus, et sealsed aiad on kohanenud kliimamuutustega. Eva Luigas selgitas, mida oleks meil sealt õppida

Ka Hyde Hallis on üks aiaosa rajatud põuakindlatele taimedele. Selles aiaosas püüdsid pilku hiiglaslikud üheksavägised, mis on ka meie aiapidajatele tuntud kui ilu- ja ravimtaimed. Esimesel aastal kasvatab üheksavägine vaid lehekodariku, teisel aastal aga õisiku.

Kliimasoojenemine pole siin pelgalt sõnakõlks, vaid aedades tõepoolest tegeletakse keskkonnasäätliku aiapidamisega, katsetatakse erinevaid taimekooslusi, mis suudavad vähema hooldusega hakkama saada ja on samas putukatele jt pisitiivulistele meelepärased. Kuna Inglismaad kimbutavad suvel põuad, on see teema äärmiselt aktuaalne.

Hyde Hall on rajatud keskkonnasõbralikult ning väga suurt tähelepanu pööratakse elurikkusele. Ehkki näha sai ka ehtsat inglise muru, olid paljud alad niitmata ja vaid istutusala äärtesse oli jäetud pooleteise niiduki laiune niidetud viirg. Niitmata alade juurde oli pandud ka infosildid, mis viitasid sellele, et sinna isutatud mitmeid sibullilli ja külalistel paluti sinna mitte astuda.

Maakodu tegevtoimetaja Eva Luigas, kes on sellel aiareisil ka reisijuhiks, rääkis pikalt Hyde Halli aiast, kus ta on mitu korda käinud ja avas ka Inglise aiakultuuri tausta. Golfi hoovus on siinsetele taimedele loonud mõnusad kasvutingimused: talv on pehme ja taimedel on nö jalad soojas. Sestap saab eestlane kadedusega vaadata puid, põõsaid ja püsikuid, mida kahjuks Eestis oma aias kasvatada ei saa või nad ei pruugi kõikjal Eestis talvituda.

Roosiaias olid istutusalade taustaks ja piireteks kas kõrged hekid või telliskivimüürid. Kui hekid ka kohati kuivavad, siis inglise aednikku see ei häiri. Pruun hekiosa on looduse osa ja tema seda ära ei lõika.

Eva Luigas pööras tähelepanu ka sellele, et paljast mullapinda istutusaladel näha pole – muld on kaetud kas komposti, puukooremultši või lausa põhuga. Ikka selleks, et hoida niiskust ning toetada mullaelustikku.

Kuna istutusaladesse on taimed valitud nii, et iga ajahetkel miski õitseks, siis taimestusse nö „sukeldudes“ näeb oskaja aednik ka taimi, mis on juba ära õitsenud või mis hakkavad järgmisena tärkama ning alles hiljem õitsema. Kõik istutusalad peavad pilkupüüdvad olema kogu aiahooaja jooksul. See aga ei tähenda alati ainult õitsemist, sest ka tärkav lehestik või erinevates toonides noored võrsed ning ka äraõitsenud õied võivad olla väga dekoratiivsed.

Siinsetes aedades kasutatakse väga palju looduslikke taimetugesid, Eestiski saab neid edukalt teha kase- või pajuokstest.

Hyde Hallis on äärmiselt tore ka see, et igal taimel on nimesilt. Seega saab need huvi korral üles pildistada ning hiljem interetist taime kohta lugeda.

Taimed peavad ise hakkama saama

Teine külastatud aed oli Beth Chattos’s Plants & Gardens. Tegemist on Briti ikoonilise aiakujundaja Beth Chatto (1923–2018) koduaiaga, kus saab näha vaimustavat, põuda taluvate taimedega kujundatud kruusaaia osa ning lopsakat varju- ja veeaeda. Beth Chatto aiakujunduste läbivaks põhimõtteks oli paigutada õige taim õigesse kohta, sest kasvatades taimi neile sobivates looduslikes tingimustes ja kooslustes, on võimalik luua jätkusuutlikke aedu, mis nõuavad vähem inimeste sekkumist ja millel on väiksem mõju keskkonnale.

„Tihti on põuda taluvad taimed sellise juurestikuga, et suudavad sügavamatest mullakihtidest endale vajalikku niiskust ammutada,“ rääkis Eva Luigas.

Kruusaaias on pinnas liivane ja hästi vett läbi laskev. Kruus, mis katab kõiki käiguteid ja istutusalasid, on seal kindla eesmärgiga – see kaitseb mullapinda üle kuumenemise ja niiskuse aurustumise eest. Lisaks ei talu kuivalembesed taimed talvist liigniiskust ning drenaažikas kruusakate juhib liigvee taimedest eemale.

„Eestiski soovitatakse niiskuspelglikke taimi katta talveks kas liivavõi kruusaga. Näiteks mina katan oma lavendlid talveks kruusaga, sellesamaga, millega tänavaid kruusatatakse,“ rääkis Eva. Kui talvel juhtub tulema paks lumekiht külmumata maa peale, võib see niiskuspelgliku taime pikapeale hukutada, kuid sõmer liiv või kruus on hea drenaažiga, vesi jookseb sealt sirinal läbi.

Kuivust taluvate taimede populaarsus on Eva sõnul kogu aeg kasvanud. Neid tunneb ära selle järgi, et paljudel neist on sageli kas karvased, nahkjad või hallika kirmega lehed. Meile tuntud maitsetaimedest kohtas seal ilutaimena kasvamas erinevaid liivateesid, punet ning aedsalvei sorte.

Hooldatud muru ja boheemlikud peenrad

Lisaks kruusaaiale on Beth Chattos’i aias ka varjuaia osa, mitmed veesilmad, suured püsikualad ning ülimalt liigirohke puukool. „Selles aias oli huvitav, et siin oli hästi hooldatud inglise muru. Mulle tundub, et see aed oli rajatud siis, kui perfektne inglise muru oli au sees,“ tõi Eva välja. Peenraservad olid väga ilusti lõigatud, aga istutusalades valitses mõnus boheemlaslik õhkkond. Palju oli näha isekülvist kasvama hakanud taimi, eriti uhked olid sõrmkübaralilled. Nende ning kõrreliste ning üheaastaste õistaimede kasutamine andis istutusaladele lopsakalt loodusliku ilme.

Varjulisemas, tiikide ja niiskuslembeste taimedega haljastatud aiaosas kasvasid lopsakad rododendronid, kallad, massiivsete lehtedega gunnerad ja katkujuured.

Madalad parukapuud, mille veinipunane lehestik juba kaugelt silma hakkas, olid hiljuti kujunduslõikuse läbinud. Jämedad tüved reetsid, et juba üsna suureks kasvanud puid oli tugevalt tagasi kärbitud ja nii aastate jooksul kinni kasvanud vaateid uuesti avatud. „Kui puu kasvab aiakujunduse jaoks liiga suureks, võtab inglise aednik rahulikult sae ja kas lõikab taime tugevalt tagasi või võtab puu maha ning istutab uue asemele,“ selgitas Eva.