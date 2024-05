Müstilised maailmad ja digitaalsed külalised. Spirituaalne lähenemine videomängudele

Tänapäeval peetakse müstikat osakesest ilukirjandusest ning unistustest. Müstilised maailmad ning nn digitaalsed külalised aga on meelelahutusmaailma lahutamatuks osaks juba 1930ndatest saadik. Juba sel ajastul kasutati müstilisi elajaid nii filmide kui ka mängude tegelasteks. King Kong ei ole vaid hiigelsuuruses gorilla, kes ronib mööda pilvelõhkujaid. Tema tegelaskuju on küll väljamõeldud, kuid sisimas usuvad selle tegelaskuju fännid, et see müstiline olend siiski kuskil elab.