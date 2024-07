Takjat teatakse haakuvate nuppude tõttu, kuid vanarahvas kasutas kogu taime mitme haiguse vastu

Taimeriigi karu

Villasena paistavadki nii takja lehed kui ka õied ja vahel tundub, nagu oleks möödajalutav lammas sinna üksjagu oma kasukast loovutanud. Takja vanem ladinakeelne nimi Lappa tulenes sõnast, mis tähendab ’kinni haarama’, praegune Arctium on tulnud kreekakeelsest sõnast arctos, mis tähendab ’karu’ – eks ikka karukarvasuse tõttu, kuigi kena oleks mõelda, et laste valmistatud mängukarude järgi. Tomentosa tähendab ladina keeles ’viltjas’.

Raudnael maakodude aias

Villtakjal kasvab esimesel aastal kõigepealt suur leherosett, milles on 3–6 suurt, pikarootsulist, lopsakat ja munajat kuni 30 cm läbimõõduga lehte. Need olid vanemal ajal maarahval ikka kempsupaberina kasutuses. Teisel aastal areneb sooniline, veidi karvane ligi pooleteise meetri kõrgune vars. Kes on pidanud mahajäetud maakodude aedades vikatiga heina niitma, need teavad, et see vars ei vannu vahel alla ka mitmele vikatiga raiumisele.