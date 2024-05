MAAKAD REMONDIVAD | Jagame kogemusi, kuidas terrass suvehooajaks ette valmistada

Kohe kui päike hakkab meie lõunapoolsele terrassile piiluma, tõttame hooga õue ja sätime esimesed lõunasöögid just päikese kätte. Ise muidugi talvejope ja pleedikuhja sisse mässitud, sest see juhtub tavaliselt juba millalgi märtsis, kui on veel lumi maas.